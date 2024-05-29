В спутниковой системе связи Starlink произошел сбой в работе

«В настоящее время в сети Starlink произошел сбой, и мы активно внедряем решение. Мы ценим ваше терпение. Мы сообщим вам об обновлении, как только проблема будет решена», — говорится в заявлении компании на ее странице в Х.
Из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, следует, что пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе систем Starlink. Наибольшее количество сбоев фиксируется в США — почти 40 тыс. случаев.
15 мая генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин отметил, что сбои в работе спутников Starlink могут быть вызваны вспышками на Солнце, так как они способными оказывать воздействие не только на работу космических аппаратов, но и на их положение на орбите.