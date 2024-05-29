Четыре семьи остались без жилья из-за мощного пожара в свердловской деревне

«Пострадали супружеская пара и три одиноко проживающие женщины. Всем пострадавшим будет предоставлено маневренное жилье. Сегодня они размещены у родственников», — написал Константинов в своем telegram-канале.
По последним данным МЧС, последствия пожара в Березовке удалось ликвидировать только к 23:00 по местному времени. На месте возгорания продолжают работать спасатели и техника — для «окарауливания территории». Причины ЧП устанавливают пожарные дознаватели.
Пожар в Березовке уничтожил по меньшей мере десять домов. По предварительной информации, пострадавших нет. Сразу после начала пожара губернатор Евгений Куйвашев поручил временно разместить жителей пострадавших домов и по итогам ЧП оперативно оценить ущерб.