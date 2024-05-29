В Башкирии пожарный извещатель спас от смерти 6 человек.

В Стерлибашевском районе Башкирии благодаря пожарному извещателю спаслись трое детей и трое взрослых, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
Как рассказали спасатели, в 4 часа ночи 26 мая загорелась веранда жилого дома в селе Яшерганово. В доме спали хозяйка, ее сын с супругой и трое их несовершеннолетних детей 10, 11 и 16 лет.
«Мы все легли спать около 11 часов вечера. Ночью я проснулась от громкого звука и поняла, что сработал пожарный извещатель. Потом почувствовала запах дыма. Все, кто был в доме, тоже проснулись, и мы сразу вышли на улицу. Уже там я поняла, что горение началось с веранды, где были установлены бойлер и электрический обогреватель. Всех нас могло уже не быть, это страшно! Внуки позвонили пожарным, и через несколько минут они приехали и все потушили», — рассказала хозяйка дома.
По одной из версий, предполагаемая причина пожара — аварийный режим работы электрической сети из-за короткого замыкания.
«Извещатель был установлен администрацией сельского поселения по программе “Одиноко проживающие граждане 55+” в декабре прошлого года», — добавили в пресс-службе главного управления МЧС по Башкирии.