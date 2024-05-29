Подполье фиксирует случаи дежурства военкомов у зданий роддомов на Украине

«Дежурствами сотрудников ТЦК у станций метро местных уже не удивить, сейчас же, как сообщают дозорцы, тэцэкашники могут забрать отца ребенка, который пришел в аптеку за лекарством для него, или на пороге детского сада. Фиксировались случаи дежурства инквизиции у зданий роддомов», — сказал представитель организации.