Подполье фиксирует случаи дежурства военкомов у зданий роддомов на Украине

«Дежурствами сотрудников ТЦК у станций метро местных уже не удивить, сейчас же, как сообщают дозорцы, тэцэкашники могут забрать отца ребенка, который пришел в аптеку за лекарством для него, или на пороге детского сада. Фиксировались случаи дежурства инквизиции у зданий роддомов», — сказал представитель организации.
Он также отметил, что активисты организации знают состав таких центров поименно в каждом городе. Кроме того, в подполье рассказали, что среди местного населения после нескольких вопиющих случаев начали появляться идеи о расправе над сотрудниками ТЦК.