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Подполье фиксирует случаи дежурства военкомов у зданий роддомов на Украине

ТАСС, 29 мая. Активисты пророссийской подпольной организации «Дозор» начали фиксировать дежурство патрулей территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) у зданий роддомов на Украине. Об этом ТАСС рассказал представитель организации.

Источник: РИА "Новости"

«Дежурствами сотрудников ТЦК у станций метро местных уже не удивить, сейчас же, как сообщают дозорцы, тэцэкашники могут забрать отца ребенка, который пришел в аптеку за лекарством для него, или на пороге детского сада. Фиксировались случаи дежурства инквизиции у зданий роддомов», — сказал представитель организации.

Он также отметил, что активисты организации знают состав таких центров поименно в каждом городе. Кроме того, в подполье рассказали, что среди местного населения после нескольких вопиющих случаев начали появляться идеи о расправе над сотрудниками ТЦК.