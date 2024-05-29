США заявили о ракетной атаке хуситов по сухогрузу в Красном море

«Между 12.05 и 13.40 по времени Саны (совпадает с мск — ред.) 28 мая поддерживаемые Ираном хуситы запустили пять противокорабельных баллистических ракет (ASBM) из контролируемых хуситами районов Йемена по Красному морю. Торговое судно Laax, принадлежащий Греции, которое шло под флагом Маршалловых островов сухогруз с греческой командой, сообщило, что три ракеты попали в него, но судно продолжило плавание. Суда США, коалиции, а также торговые суда не сообщали о повреждениях и ранениях экипажа», — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте командования в сети X.