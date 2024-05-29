США заявили о ракетной атаке хуситов по сухогрузу в Красном море

«Между 12.05 и 13.40 по времени Саны (совпадает с мск — ред.) 28 мая поддерживаемые Ираном хуситы запустили пять противокорабельных баллистических ракет (ASBM) из контролируемых хуситами районов Йемена по Красному морю. Торговое судно Laax, принадлежащий Греции, которое шло под флагом Маршалловых островов сухогруз с греческой командой, сообщило, что три ракеты попали в него, но судно продолжило плавание. Суда США, коалиции, а также торговые суда не сообщали о повреждениях и ранениях экипажа», — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте командования в сети X.
Командование также сообщило, что в период с 10.04 до 13.30 по времени Саны силы CENTCOM успешно уничтожили над Красным морем «пять беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Йемена», контролируемой хуситами. Беспилотники представляли непосредственную угрозу для торговых судов в регионе, говорится в сообщении.
Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
США и Великобритания с середины января наносят удары по позициям хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета «Ансар Алла» Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.