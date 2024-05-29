Военные при штурме Тоненького и Северного использовали «плащи-невидимки»

«Ночью от “теплака” (тепловизора — Прим. Ред.) мы прятались, у меня есть такой “плащ-невидимка”. Он против “теплака” плащ. Слышишь, летит (дрон-камикадзе)? Тук — сел, как кочка (выглядишь — Прим. Ред.), сидишь, лицо вниз спрятал, он пролетает мимо тебя. Если у тебя его нет, то ты ныряешь в блиндаж, где начинается “разбор тебя”. Сколько раз так влипал. Они (ВСУ — Прим. Ред.) начинали забрасывать всем чем можно, и потом, думая, что ты погиб, переставали», — рассказал «Призрак».
Боец отметил, что одна из сложностей при штурмовых действиях — подойти к позициям противника незамеченными, именно поэтому «плащи-невидимки», по его мнению, максимально полезны для штурмового подразделения.
«Вся сложность добраться до них была в том, если тебя “спалят”… Если тебя не “спалили” это прямо на 5 баллов: штурм минут 15 всего. Если же тебя “спалили”, либо сами они вылезут, увидят, что группа к ним приближается, доложат, либо разведчик (дрон) “спалит”, тогда начинается веселье. Сами военнослужащие ВСУ открывают огонь с автоматов, пулеметов, прилетает камикадзе, начинают кассетами крыть», — добавил «Призрак».