Военные при штурме Тоненького и Северного использовали «плащи-невидимки»

«Ночью от “теплака” (тепловизора — Прим. Ред.) мы прятались, у меня есть такой “плащ-невидимка”. Он против “теплака” плащ. Слышишь, летит (дрон-камикадзе)? Тук — сел, как кочка (выглядишь — Прим. Ред.), сидишь, лицо вниз спрятал, он пролетает мимо тебя. Если у тебя его нет, то ты ныряешь в блиндаж, где начинается “разбор тебя”. Сколько раз так влипал. Они (ВСУ — Прим. Ред.) начинали забрасывать всем чем можно, и потом, думая, что ты погиб, переставали», — рассказал «Призрак».