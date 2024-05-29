СМИ: протестующие атаковали посольство Израиля в Мехико коктейлями Молотова

«На данный момент есть четверо раненых полицейских мужчин и две женщины, в основном с ожогами различных частей тела, помощь им оказывают врачи» — говорится в материале Telediario со ссылкой на столичную полицию.
По данным СМИ, которое вело репортаж с места событий, возле посольства Израиля во вторник вечером собрались около 80 человек, которые попытались прорваться через оцепление и сломать ограждения. Охрана посольства, которая перед акцией была усилена сотрудниками городской полиции, применила слезоточивый газ, после чего в них полетели камни и коктейли Молотова.
Акция и столкновения с полицией, в которых, как сообщается, принимали участие в основном девушки, продлилась около двух часов и завершилась без задержаний. В ходе противостояния пострадали несколько журналистов, освещавших события.
Поводом для акции протеста послужили недавние удары Израиля по палаточному лагерю на юге сектора Газа, в результате которых погибли, по данным палестинской службы гражданской обороны, не менее 40 человек, десятки получили ранения. Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна назвал эту атаку «преднамеренной резней, выходящей за пределы всех границ». Военная прокуратура израильской армии начала расследование в связи с авиаударом по району Рафаха, где находится палаточный лагерь для перемещенных лиц. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее «трагическим инцидентом».
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.