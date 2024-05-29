СМИ: протестующие атаковали посольство Израиля в Мехико коктейлями Молотова

Поводом для акции протеста послужили недавние удары Израиля по палаточному лагерю на юге сектора Газа, в результате которых погибли, по данным палестинской службы гражданской обороны, не менее 40 человек, десятки получили ранения. Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна назвал эту атаку «преднамеренной резней, выходящей за пределы всех границ». Военная прокуратура израильской армии начала расследование в связи с авиаударом по району Рафаха, где находится палаточный лагерь для перемещенных лиц. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее «трагическим инцидентом».