Жители Краснообска жалуются на «автомобильных киллеров», которые стреляют по припаркованным автомобилям

Жители Краснообска, проживающие по адресу 2-й микрорайон, 226 делятся неприятным инцидентом, который разворачивается под их окнами. Автовладельцы, паркующие свои машины под окнами, не понимают в чем дело. Машина оставляют в рабочем состоянии, на утро, казалось бы, сел и поехал, но нет. Не удается, то у авто проколоты колеса, то какие-то другие «неполадки».