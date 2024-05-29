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Красноярский суд вынес приговор директору фирмы за аферу на 45 млн рублей

Красноярский краевой суд огласил приговор генеральному директору новосибирской фирмы за мошенничество на 45 миллионов рублей.

Источник: AP 2023

Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.

Сотрудники службы выяснили, что генеральный директор новосибирской компании «Мета Куб» заключил контракт с АО «Красмаш» на производство и поставку оборудования на 45 миллионов рублей. Однако техника не соответствовала условиям договора.

Факт преступления выявили сотрудники ФСБ. Было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Красноярский краевой суд приговорил генерального директора к 4 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.