Покупатель в Хабаровске оказался похитителем велосипеда

Произошла неприятность на одном из рынков в Индустриальном районе. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, покупатель хотел проверить велосипед в действии и с разрешения продавца хотел прокатиться. Даже оставил водительское удостоверение в залог. Однако покупатель уехал и не вернулся, а продавец обратился в полицию.