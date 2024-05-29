Покупатель в Хабаровске оказался похитителем велосипеда

Произошла неприятность на одном из рынков в Индустриальном районе. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, покупатель хотел проверить велосипед в действии и с разрешения продавца хотел прокатиться. Даже оставил водительское удостоверение в залог. Однако покупатель уехал и не вернулся, а продавец обратился в полицию.
По данному факту проведена проверка. Оказалось, что водительские права принадлежат другому человеку и были утеряны. Предъявивший их покупатель ранее был судим за кражу, убийство и разбойное нападение. Отбывал срок лишения свободы в исправительной колонии. Велосипед найден и возвращен законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».