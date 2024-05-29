В Башкирии водитель Daewoo Nexia вылетел с дороги в кювет и погиб

Во вторник вечером, 28 мая, в Туймазинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП.
По данным республиканской Госавтоинспекции, на 68 километре дороги Белебей-Бакалы 37-летний водитель за рулем Daewoo Nexia не справился с управлением и вылетел в кювет.
В результате аварии водитель погиб до приезда скорой помощи, а его 32-летнего пассажира увезли в больницу.
— Известно, что водитель ранее был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.
По версии местных жителей, утверждающих, что они были очевидцами происшествия, водитель легковушки вылетел с дороги, когда пытался уйти от погони с машиной ДПС.
В причинах и обстоятельствам аварии теперь предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.