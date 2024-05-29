Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии водитель Daewoo Nexia вылетел с дороги в кювет и погиб

В Башкирии в жуткой аварии погиб 37-лений водитель легковушки.

Источник: ГИБДД по РБ

Во вторник вечером, 28 мая, в Туймазинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП.

По данным республиканской Госавтоинспекции, на 68 километре дороги Белебей-Бакалы 37-летний водитель за рулем Daewoo Nexia не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате аварии водитель погиб до приезда скорой помощи, а его 32-летнего пассажира увезли в больницу.

— Известно, что водитель ранее был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

По версии местных жителей, утверждающих, что они были очевидцами происшествия, водитель легковушки вылетел с дороги, когда пытался уйти от погони с машиной ДПС.

В причинах и обстоятельствам аварии теперь предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.