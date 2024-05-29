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В Новосибирске сильный ветер повалил дерево на ОбьГЭСе

По словам местных, аварийное дерево не спилили сотрудники УК.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 64% 756 мм рт. ст. +20°
Источник: Предоставлено героем публикации

В ночь на 29 мая сильный ветер, разбушевавшийся в городе, повалил дерево на Часовой, 3 в Новосибирске. Об этом КП-Новосибирск сообщили местные жители.

— В результате падения дерева пострадала машина, — рассказал КП-Новосибирск Павел.

По словам новосибирца, дерево было аварийным. За ситуацией, говорят местные, плохо следит ответственная УК.

— Мы два месяца бились за снос аварийной черёмухи, стоящей рядом с той, что сломало сегодня ночью. Ее убрали после обращения в мэрию. И вот ночью сломало ветром второе дерево, — добавил Павел.

Ночью в городе бушевала непогода — шел дождь, а также дул сильный ветер с порывами до 13 метров в секунду.