В Новосибирске сильный ветер повалил дерево на ОбьГЭСе

В ночь на 29 мая сильный ветер, разбушевавшийся в городе, повалил дерево на Часовой, 3 в Новосибирске. Об этом КП-Новосибирск сообщили местные жители.
— В результате падения дерева пострадала машина, — рассказал КП-Новосибирск Павел.
По словам новосибирца, дерево было аварийным. За ситуацией, говорят местные, плохо следит ответственная УК.
— Мы два месяца бились за снос аварийной черёмухи, стоящей рядом с той, что сломало сегодня ночью. Ее убрали после обращения в мэрию. И вот ночью сломало ветром второе дерево, — добавил Павел.
Ночью в городе бушевала непогода — шел дождь, а также дул сильный ветер с порывами до 13 метров в секунду.