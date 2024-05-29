Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ущерб от столкновения сухогруза и ж/д моста в Ростове составил млн рублей

Возбуждено уголовное дело.

Источник: Аргументы и факты

В результате столкновения сухогруза «Зеленга» и ж/д моста в Ростове ущерб составил более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта расследуется по факту произошедшего 26 мая столкновения. В качестве одной из основных версий рассматривается неисправность рулевого управления.

Пострадавшими стали владелец судна, которое получило значительные механические повреждения, а также ОАО «РЖД».

Напомним, в минувшее воскресенье идущий по Дону сухогруз столкнулся правой частью с опорой железнодорожного моста. Обошлось без жертв.