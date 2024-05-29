Ущерб от столкновения сухогруза и ж/д моста в Ростове составил млн рублей

В результате столкновения сухогруза «Зеленга» и ж/д моста в Ростове ущерб составил более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России.
Дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта расследуется по факту произошедшего 26 мая столкновения. В качестве одной из основных версий рассматривается неисправность рулевого управления.
Пострадавшими стали владелец судна, которое получило значительные механические повреждения, а также ОАО «РЖД».
Напомним, в минувшее воскресенье идущий по Дону сухогруз столкнулся правой частью с опорой железнодорожного моста. Обошлось без жертв.