Подозреваемый в убийстве экстрадирован из России в Казахстан

По информации официального Telegram-канала ведомства, мужчина подозревается в том, что в январе 2023 года он в Шымкенте в составе группы лиц по предварительному сговору совершил убийство.
"Подельники подозреваемого осуждены к различным видам наказания, а фигурант после совершения преступления скрылся и был объявлен в международный розыск.
В декабре прошлого года он задержан на территории Российской Федерации.
По запросу Генпрокуратуры Казахстана российская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемого в РК", — рассказали в надзорном органе.
В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы.