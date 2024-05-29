Специалисты определили: в Приморье тигр и медведь были убиты ударом тока

Как писал АиФ, информация об инциденте впервые появилась в апрельских сообщениях местных Telegram-каналов, где были опубликованы фото и видео с места происшествия. Эксперты рассматривали несколько гипотез, включая естественную смерть или травмы, не связанные с электричеством, однако вскрытие опровергло эти предположения.