Специалисты определили: в Приморье тигр и медведь были убиты ударом тока

В Приморском крае специалисты установили, что причиной гибели амурского тигра и гималайского медведя в Пожарском районе стало воздействие электрического тока от поврежденной линии электропередач. Руководитель организации «Амурский тигр» Сергей Арамилев поделился с ТАСС результатами вскрытия, которые исключили другие возможные причины смерти животных.
По словам Арамилева, гибель хищников произошла, когда тигр преследовал медведя, который, убегая, забрался на опору ЛЭП, что привело к ее обрушению и поражению животных электрическим разрядом.
Как писал АиФ, информация об инциденте впервые появилась в апрельских сообщениях местных Telegram-каналов, где были опубликованы фото и видео с места происшествия. Эксперты рассматривали несколько гипотез, включая естественную смерть или травмы, не связанные с электричеством, однако вскрытие опровергло эти предположения.
Амурский тигр, самый крупный из подвидов тигров, находится под угрозой исчезновения и внесен в Красную книгу. В середине 20-го века численность этих животных резко сократилась из-за неконтролируемой охоты. В 2013 году была основана организация «Амурский тигр», целью которой является сохранение и восстановление популяции этого вида хищников.