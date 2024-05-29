За прошлую неделю в Белгородской области были повреждены 1267 домов. 27 мая беспилотник ударил по парковке в центре приграничного белгородского города Грайворон, ранение получила местная жительница. Вчера, 28 мая, с помощью БПЛА атаковали село Щетиновка Белгородского района. В результате детонации дрона пострадал мирный житель.
Минобороны: над Белгородской областью сбили БПЛА и семь снарядов РСЗО «Град»
Минобороны сообщило, что в течение ночи средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Белгородской областью. Также над регионом сбили семь реактивных снарядов РСЗО «Град». Информации о пострадавших нет.