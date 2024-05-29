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Марочко рассказал о попытках ВСУ удержать рубежи на Купянском направлении

ЛУГАНСК, 29 мая — РИА Новости. Украинские войска пытаются всячески удержать свои рубежи на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Источник: AP 2023

«В районах населенных пунктов Стельмаховка и Мясожаровка, вдоль реки Жеребец, украинские боевики усиливают свои позиции в инженерном отношении. Также отмечается переброска в данный район дополнительных сил и средств ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.)», — сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Эксперт отметил, что по характеру действий противника можно говорить о том, что даже невзирая на потери и угрозу полного уничтожения группировки боевиков, украинское командование делает ставку на эти рубежи, и пытается всячески их удержать.