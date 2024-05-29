Марочко рассказал о попытках ВСУ удержать рубежи на Купянском направлении

«В районах населенных пунктов Стельмаховка и Мясожаровка, вдоль реки Жеребец, украинские боевики усиливают свои позиции в инженерном отношении. Также отмечается переброска в данный район дополнительных сил и средств ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.)», — сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт отметил, что по характеру действий противника можно говорить о том, что даже невзирая на потери и угрозу полного уничтожения группировки боевиков, украинское командование делает ставку на эти рубежи, и пытается всячески их удержать.