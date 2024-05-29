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Губернатор Кубани сообщил о сбитом над Армавиром беспилотнике

Рано утром 29 мая российские средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат над Армавиром, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьтев.

«Наши военные сегодня утром вновь пресекли попытку киевского режима совершить теракт на территории Краснодарского края. Над Армавиром силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал глава региона.

Предварительно установлено, что пострадавших и разрушений нет. Работают спецслужбы, идут поиски места падения БПЛА.

Двумя днями ранее Вениамин Кондратьев сообщал, что киевский режим попытался атаковать с помощью беспилотников гражданские объекты на территории Геленджика. Все БПЛА были подавлены силами ПВО, обломками дрона было повреждено недостроенное здание в селе Криница. Обошлось без пострадавших.