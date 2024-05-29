Губернатор Кубани сообщил о сбитом над Армавиром беспилотнике

Двумя днями ранее Вениамин Кондратьев сообщал, что киевский режим попытался атаковать с помощью беспилотников гражданские объекты на территории Геленджика. Все БПЛА были подавлены силами ПВО, обломками дрона было повреждено недостроенное здание в селе Криница. Обошлось без пострадавших.