Губернатор Кубани сообщил о сбитом над Армавиром беспилотнике

«Наши военные сегодня утром вновь пресекли попытку киевского режима совершить теракт на территории Краснодарского края. Над Армавиром силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал глава региона.
Предварительно установлено, что пострадавших и разрушений нет. Работают спецслужбы, идут поиски места падения БПЛА.
Двумя днями ранее Вениамин Кондратьев сообщал, что киевский режим попытался атаковать с помощью беспилотников гражданские объекты на территории Геленджика. Все БПЛА были подавлены силами ПВО, обломками дрона было повреждено недостроенное здание в селе Криница. Обошлось без пострадавших.