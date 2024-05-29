В Астане задержана ОПГ, принуждавшая девушек к проституции

С 22 по 24 мая подразделение по борьбе с организованной преступностью МВД провело оперативно-профилактическое мероприятие «STOP-трафик». В его рамках аналогичное ОПГ ликвидировано в Шымкенте. Здесь также изъяты денежные средства на сумму более 1 млн тенге, 16 тысяч долларов США и 10 автомобилей. Лидеры и участники взяты под стражу.