В Астане задержана ОПГ, принуждавшая девушек к проституции

В группировке состояло 17 человек. Проведено более 30 обысков, изъяты деньги и шесть автомобилей. Основные фигуранты арестованы, сообщили в пресс-службе МВД РК.
С 22 по 24 мая подразделение по борьбе с организованной преступностью МВД провело оперативно-профилактическое мероприятие «STOP-трафик». В его рамках аналогичное ОПГ ликвидировано в Шымкенте. Здесь также изъяты денежные средства на сумму более 1 млн тенге, 16 тысяч долларов США и 10 автомобилей. Лидеры и участники взяты под стражу.
«Похожая преступная группа с 2023 года действовала и в Петропавловске, где под угрозами физического насилия и шантажа в сексуальную эксплуатацию вовлекались молодые девушки. Уголовное дело по факту создания и руководства ОПГ в производстве».
Всего в рамках ОПМ выявлено 49 фактов торговли людьми, девять из которых — в отношении несовершеннолетних.
В ряде регионов выявлены факты эксплуатации людей из социально уязвимых слоев населения для занятия попрошайничеством.
«В Караганде задержана группа, организовавшая “бизнес” путем принуждения к попрошайничеству людей с ограниченной возможностью под угрозами физического насилия. За счет своих жертв преступники получали доход до 10 млн тенге в год». Куандык Алпыс.
Действия аналогичных преступных групп пресечены на территории Актюбинской, Алматинской и Мангистауской областей, где инвалидов и малолетних детей использовали на рынках и вокзалах. Все фигуранты задержаны.