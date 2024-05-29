В Башкирии при пожаре погибли мать и дочь.

Мать и дочь погибли при пожаре в частном доме в Абзелиловском районе Башкирии, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
Пожар произошел сегодня ночью в селе Аскарово, в жилом бревенчатом доме. Спасателям в течение получаса удалось справиться с открытым огнем. Пожар потушен на площади 96 квадратных метров.
«К сожалению, в ходе разбора места пожара в спальне на полу и на диване обнаружены две погибшие женщины, 1953 и 1973 года рождения», — констатировали в МЧС.
На месте пожара работает следственно-оперативная группа, дознаватели МЧС России.