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В Башкирии при пожаре погибли мать и дочь

В Башкирии при пожаре погибли мать и дочь.

Источник: МЧС России

Мать и дочь погибли при пожаре в частном доме в Абзелиловском районе Башкирии, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Пожар произошел сегодня ночью в селе Аскарово, в жилом бревенчатом доме. Спасателям в течение получаса удалось справиться с открытым огнем. Пожар потушен на площади 96 квадратных метров.

«К сожалению, в ходе разбора места пожара в спальне на полу и на диване обнаружены две погибшие женщины, 1953 и 1973 года рождения», — констатировали в МЧС.

На месте пожара работает следственно-оперативная группа, дознаватели МЧС России.

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