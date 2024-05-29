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Балкон сгорел в девятиэтажке на проспекте Кораблестроителей

Сообщение о возгорании поступило в 19.47.

Источник: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожар произошел в многокватирном доме на проспекте Кораблестроителей в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании поступило в 19.47 28 мая. Там горели балкон и квартира на девятом этаже. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что самостоятельно эвакуировались из подъезда 10 человек, в том числе двое детей.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало нарушение правил использования электрического оборудования.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что мужчина погиб при пожаре дома в селе Великий Враг.

МЧС