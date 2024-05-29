В Иркутской области ищут курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионерки

Как уточнили в приангарском МВД, следствие считает, что он похитил у пенсионерки более 500 тысяч рублей. Мужчине настоятельно рекомендуют явиться в отдел полиции Ангарска для дачи показаний.
«Как установили оперативники, молодой человек, запечатленный на видео, является предполагаемым пособником телефонных мошенников. Он пришел к пожилой женщине на дом и забрал у нее свыше 500 тысяч рублей, затем скрылся в неизвестном направлении», — говорят правоохранители.
Приметы разыскиваемого:
на вид — 20−25 лет, рост — 175−180 см, волосы темно-русые; был одет в темную кофту, черные брюки, на плече сумка.
Всех, кто узнал подозреваемого в преступлении мужчину просят позвонить по телефонам:
8 (964)210−03−33, 8 (3955)53−05−15, 02 (с мобильного 102).
Конфиденциальность гарантируется.