В Иркутской области ищут курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионерки

«Как установили оперативники, молодой человек, запечатленный на видео, является предполагаемым пособником телефонных мошенников. Он пришел к пожилой женщине на дом и забрал у нее свыше 500 тысяч рублей, затем скрылся в неизвестном направлении», — говорят правоохранители.