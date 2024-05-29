Четырем иностранцам, которые избили двух хабаровчан, вынесли приговор

Индустриальным районным судом г. Хабаровска рассмотрено уголовное дело в отношении мужчин, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам, по мотиву национальной ненависти и вражды, группой лиц), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) «Суды Хабаровского края».
Суд установил, что в марте 2023 года четверо мужчин, являющиеся представителями таджикской национальности, находясь в общественном месте, из хулиганских побуждений, по мотивам национальной ненависти и вражды к представителям русской национальности, причинили телесные повреждения двум молодым людям, а также выражались в их адрес нецензурной бранью, унижали их как представителей русской национальности.
Приговором суда четверо мужчин признаны виновными в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. Троим назначены наказания в виде лишения свободы сроком от 2 лет и 2 месяцев до 2 лет и 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Одному из мужчин назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год 6 месяцев, с удержанием 10 процентов заработка осужденного в доход государства.
Приговор в законную силу не вступил.