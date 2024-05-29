Четырем иностранцам, которые избили двух хабаровчан, вынесли приговор

Суд установил, что в марте 2023 года четверо мужчин, являющиеся представителями таджикской национальности, находясь в общественном месте, из хулиганских побуждений, по мотивам национальной ненависти и вражды к представителям русской национальности, причинили телесные повреждения двум молодым людям, а также выражались в их адрес нецензурной бранью, унижали их как представителей русской национальности.