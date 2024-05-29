В Новосибирске устраняют последствия сильного ливня с ветром

НОВОСИБИРСК, 29 мая — РИА Новости. Городские службы в Новосибирске устраняют последствия прошедшего утром в среду сильного ливня с ветром, в городе упали 14 деревьев, есть обрывы проводов, сообщает горадминистрация.

«Городские службы устраняют последствия сильных дождя и ветра, обрушившихся на Новосибирск сегодня утром. Пострадавших людей нет», — говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.

Новосибирцы уже сообщили в ЕДДС об обрыве кабеля на улице Гусинобродской, 33 и электроповода на улице Черносельской, 31а, а также о 14 упавших деревьях.