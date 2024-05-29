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В Новосибирске устраняют последствия сильного ливня с ветром

В Новосибирске ветер повалил 14 деревьев, есть обрывы проводов.

Источник: РИА Новости

НОВОСИБИРСК, 29 мая — РИА Новости. Городские службы в Новосибирске устраняют последствия прошедшего утром в среду сильного ливня с ветром, в городе упали 14 деревьев, есть обрывы проводов, сообщает горадминистрация.

«Городские службы устраняют последствия сильных дождя и ветра, обрушившихся на Новосибирск сегодня утром. Пострадавших людей нет», — говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.

Новосибирцы уже сообщили в ЕДДС об обрыве кабеля на улице Гусинобродской, 33 и электроповода на улице Черносельской, 31а, а также о 14 упавших деревьях.

«Информация передана в администрации районов, устранять неполадки выехали специалисты служб городского хозяйства. На улице Кавалерийской, 1 тополь, упавший на дорогу, уже распилили и убрали», — сообщили в администрации.

По данным Западно-Сибирского УГМС, метеостанция Обская в левобережье Новосибирска рано утром зафиксировала силу ветра 20 метров в секунду.