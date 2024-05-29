Жительница Красноярска украла у племянницы-сироты 130 тысяч рублей

В Красноярске женщина украла 130 тысяч рублей со счета опекаемой племянницы. Сбережения 15-летней девочке достались от умерших родителей. С разрешения органов опеки женщина сняла деньги со счёта. Подозреваемая уверяла, что потратит сумму на совместную с племянницей поездку в Анапу и покупку для сироты мобильного телефона. Но деньги опекун потратила на себя.