Жительница Красноярска украла у племянницы-сироты 130 тысяч рублей

В Красноярске женщина украла 130 тысяч рублей со счета опекаемой племянницы. Сбережения 15-летней девочке достались от умерших родителей. С разрешения органов опеки женщина сняла деньги со счёта. Подозреваемая уверяла, что потратит сумму на совместную с племянницей поездку в Анапу и покупку для сироты мобильного телефона. Но деньги опекун потратила на себя.
После отстранения горе-тёти от её опекунских обязанностей, органы опеки не запросили у неё отчет о потраченных деньгах, принадлежавших подростку. Требовать возмещения материального ущерба также никто не спешил.
После вмешательства прокуратуры должностное лицо привлекли к ответственности, а с женщины взыскали все украденные деньги и завели уголовное дело по статье «Мошенничество».