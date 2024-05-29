Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Красноярска украла у племянницы-сироты 130 тысяч рублей

Деньги женщина потратила на себя.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске женщина украла 130 тысяч рублей со счета опекаемой племянницы. Сбережения 15-летней девочке достались от умерших родителей. С разрешения органов опеки женщина сняла деньги со счёта. Подозреваемая уверяла, что потратит сумму на совместную с племянницей поездку в Анапу и покупку для сироты мобильного телефона. Но деньги опекун потратила на себя.

После отстранения горе-тёти от её опекунских обязанностей, органы опеки не запросили у неё отчет о потраченных деньгах, принадлежавших подростку. Требовать возмещения материального ущерба также никто не спешил.

После вмешательства прокуратуры должностное лицо привлекли к ответственности, а с женщины взыскали все украденные деньги и завели уголовное дело по статье «Мошенничество».