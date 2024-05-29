В Курской области загорелись два дома после сброса на них взрывчатки с БПЛА

«Возникшие пожары в двух домах, трех дворовых постройках и гараже удалось оперативно потушить силами спасателей и добровольных пожарных дружин. Обязательно окажем помощь собственникам в восстановлении и ремонте имущества», — написал он.
Как уточнил Смирнов, Вооруженные силы Украины атаковали поселок Теткино в ночь на 29 мая с помощью двух БПЛА. «Один из беспилотников был сбит нашими бойцами. Благодарю наших защитников, пожарных и дружинников за профессионализм и мужество», — добавил врио главы региона.