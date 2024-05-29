В Курской области загорелись два дома после сброса на них взрывчатки с БПЛА

КУРСК, 29 мая. /ТАСС/. Два частных дома и три постройки загорелись в поселке Теткино Глушковского района Курской области после сброса взрывных устройств на них с двух украинских дронов. Сейчас возгорания потушены, никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов.