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В Курской области загорелись два дома после сброса на них взрывчатки с БПЛА

КУРСК, 29 мая. /ТАСС/. Два частных дома и три постройки загорелись в поселке Теткино Глушковского района Курской области после сброса взрывных устройств на них с двух украинских дронов. Сейчас возгорания потушены, никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов.

Источник: РИА "Новости"

«Возникшие пожары в двух домах, трех дворовых постройках и гараже удалось оперативно потушить силами спасателей и добровольных пожарных дружин. Обязательно окажем помощь собственникам в восстановлении и ремонте имущества», — написал он.

Как уточнил Смирнов, Вооруженные силы Украины атаковали поселок Теткино в ночь на 29 мая с помощью двух БПЛА. «Один из беспилотников был сбит нашими бойцами. Благодарю наших защитников, пожарных и дружинников за профессионализм и мужество», — добавил врио главы региона.