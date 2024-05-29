КНДР запустила на территорию Южной Кореи воздушные шары с мусором и навозом

Власти Северной Кореи на прошлой неделе предупредили о планах «разбросать кучи макулатуры и грязи» над приграничными районами в ответ на отправку листовок Южной Кореей. Еще в 2023 году КНДР утверждала, что «листовки и другие предметы», которые бросали с воздушных шаров, запущенных из Южной Кореи, были заражены коронавирусом, что якобы привело к его распространению в республике. Рассылкой листовок занималось движение «Борцы за свободную Северную Корею». Министерство объединения Южной Кореи просило активистов не делать этого.