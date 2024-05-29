Волгоградцев начали обманывать под видом сотрудников поликлиник

На доверчивых гражданах пытаются заработать лжесотрудники поликлиник и страховщики. Аферисты пытаются получить данные к Госуслугам и банковским счетам.
Злоумышленники звонят волгоградцам под видом сотрудников медучреждений. Они уговаривают записаться на флюорографию и диспансеризацию. После согласования даты и времени мошенники требуют назвать код из СМС, якобы чтобы подтвердить запись.
Такое сообщение приходит от Госуслуг — так аферисты пытаются сменить пароль для входа на сайт. Если продиктовать лжемедикам цифры из СМС, то можно потерять доступ к своей личной информации на портале.
Еще один вид мошенничества связан с полисами обязательного медицинского страхования. Аферисты уверяют, что ОМС необходимо продлить. Для этой процедуры не нужно называть им никаких кодов, требуется лишь скачать приложение якобы от «Минздрава».
После установки программы на телефон попадает вирус. После этого мошенники получают доступ к данным владельцам смартфона.
«У всех нас полисы медицинского страхования бессрочные», — объяснили на странице в соцсети волгоградской станции скорой медицинской помощи.