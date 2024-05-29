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В Казани за сутки было зафиксировано 166 ДТП

Полицией задержано 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: Татарстан 24

За минувший день, 28 мая 2024 года, на дорогах Казани было зафиксировано 166 дорожно-транспортных происшествий. Среди них три инцидента с пострадавшими: два случая наезда на стоящие транспортные средства и один наезд на пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

Полицией задержано 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения и трое водителей, управлявших автомобилем без прав. Кроме того, в отдел полиции доставлено два гражданина по подозрению в совершении преступлений.

Ранее мы писали, что в Казани на улице Зорге пьяный водитель устроил ДТП. Вырезался на «Гранте» в Cherry, а та в другую «Ладу». Нетрезвому пострадавшему понадобилась помощь медиков.