В Казани за сутки было зафиксировано 166 ДТП

За минувший день, 28 мая 2024 года, на дорогах Казани было зафиксировано 166 дорожно-транспортных происшествий. Среди них три инцидента с пострадавшими: два случая наезда на стоящие транспортные средства и один наезд на пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.