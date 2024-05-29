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Губернатор Кондратьев: силы ПВО уничтожили беспилотник над Армавиром

В Краснодарском крае российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник над Армавиром. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщил Кондратьев, военные ВС России в очередной раз пресекли попытку Украины совершить теракт на территории Краснодарского края. В результате произошедшего никто не пострадал.

По предварительной информации, разрушений нет. На данный момент ищут место падения вражеского беспилотника, задействованы специальные службы.

Ранее в российском министерстве обороны сообщали, что системы противовоздушной обороны 28 мая уничтожили почти четыре десятка беспилотников ВСУ, а именно 39 дронов, которые пытались нанести удары по объектам России. Также был сбит украинский самолет Миг-29. Помимо того бойцы ВС РФ сбили 7 бомб Hammer, одну ракету ATACMS и реактивный снаряд РСЗО HIMARS.