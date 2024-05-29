Губернатор Кондратьев: силы ПВО уничтожили беспилотник над Армавиром

Ранее в российском министерстве обороны сообщали, что системы противовоздушной обороны 28 мая уничтожили почти четыре десятка беспилотников ВСУ, а именно 39 дронов, которые пытались нанести удары по объектам России. Также был сбит украинский самолет Миг-29. Помимо того бойцы ВС РФ сбили 7 бомб Hammer, одну ракету ATACMS и реактивный снаряд РСЗО HIMARS.