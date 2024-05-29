В Челябинске по делу об убийстве школьника отдали под суд еще одного иностранца

Следствием установлено, что компания молодых людей, «грубо нарушая общественный порядок, используя камни и палки, напала на группу местных жителей». «Шестеро иностранных граждан нанесли множество ударов ногами, руками, палками по телу 17-летнего подростка, а также не менее одного удара ножом в область сердца», — говорят в СУ СКР по региону. Потерпевший скончался на месте.