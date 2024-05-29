В Челябинске по делу об убийстве школьника отдали под суд еще одного иностранца, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, все произошло в апреле 2023 года вблизи торгово-развлекательного комплекса «Космос».
Следствием установлено, что компания молодых людей, «грубо нарушая общественный порядок, используя камни и палки, напала на группу местных жителей». «Шестеро иностранных граждан нанесли множество ударов ногами, руками, палками по телу 17-летнего подростка, а также не менее одного удара ножом в область сердца», — говорят в СУ СКР по региону. Потерпевший скончался на месте.
Уголовное дело по обвинению шестерых граждан Таджикистана и одного россиянина в настоящее время рассматривается в суде по существу.
Трое фигурантов были объявлены в розыск, один из которых в последующем задержан на территории Казахстана, затем экстрадирован для привлечения к уголовной ответственности.
«Двое обвиняемых продолжают находиться в международном розыске», — говорят в ведомстве.
Теперь под суд отдали того, что был задержан в Казахстане. Гражданина Таджикистана обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 (хулиганство), пунктами «ж», «и» части 2 статьи 105 (убийство) УК РФ.
Дело вел первый отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления.