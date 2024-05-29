В аэропорту Москвы задержали инфоцыгана из Уфы.

Как стало известно SHOT, в 2018 году он открыл фирму, стал ездить по стране и учить людей биржевому трейдингу. Но, по словам его слушателей, обучением дело не ограничивалось. Он якобы агитировал трудоустроиться к нему в компанию, закинуть денег на счёт и передать все свои финансы ему в управление. Бывшие сотрудники говорят, что под впечатлением его слов некоторые закладывали квартиры и продавали машины. В итоге люди оставались без денег и без работы. В 2019 году бизнес-коуч закрыл своё ИП. Предварительно, за год он обманул около 500 человек, присвоив более 500 млн рублей. До того, как открыть свою фирму, Азат вёл блок экономических новостей на уфимском телевидении.