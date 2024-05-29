В Уфе под колеса машин попали три электросамокатчика.

В Уфе 28 мая напротив дома № 19 по улице 50-летия Октября водитель за рулем «Фольксваген Поло» совершил наезд на двух подростков, пересекавших дорогу на электросамокате. В ДТП несовершеннолетние были доставлены в больницу, где одному из них диагностировали ушибы.
Еще одна авария произошла в Кировском районе. 29-летняя уфимка за рулем «Киа Соул», выезжая с дворовой территории дома № 7 по улице Аксакова, допустила наезд на 17-летнюю девушку на электросамокате, когда та пересекала дорогу. В результате ДТП студентка с ушибами обратилась в медицинское учреждение, после оказания помощи ее отпустили.
По фактам аварий начаты разбирательства, сообщили в пресс-службе столичной госавтоинспекции.