Полиция накрыла два подпольных цеха с алкоголем в Ленобласти

Сотрудники экономической полиции провели в Тосненском районе операцию «Алкоголь». Им удалось накрыть два подпольных цеха с контрафактной продукцией, которую продавали в точках Петербурга под вывеской так называемых наливаек. Одна из локаций находилась в поселке Ульяновка, вторая — в поселке Тельмана. О подробностях сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— В гаражном ангаре в поселке Ульяновка оперативники обнаружили еврокубы для смешивания спирта с водой и красителями, насос, шланги, пробки, пустые канистры, ароматизаторы, брендированные наклейки и более 500 литров готовых крепких алкогольных напитков различных наименований, разлитых по бутылкам, — рассказали полицейские.
Аналогичный цех нашли в поселке Тельмана. В одном из гаражей стояли четыре еврокуба, насос, шланги, наклейки, а также более 1000 литров готового суррогатного алкоголя в канистрах, более 600 литров спирта в бочках и 60 бутылок с «паленой» водкой, упакованной в коробки.
Всю эту продукцию правоохранители изъяли и отправили на экспертизу. После получения ее результатов будет принято решение о возбуждении уголовного дела.