Полиция накрыла два подпольных цеха с алкоголем в Ленобласти

Сотрудники экономической полиции провели в Тосненском районе операцию «Алкоголь». Им удалось накрыть два подпольных цеха с контрафактной продукцией, которую продавали в точках Петербурга под вывеской так называемых наливаек. Одна из локаций находилась в поселке Ульяновка, вторая — в поселке Тельмана. О подробностях сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.