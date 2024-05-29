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В Ростове-на-Дону произошел пожар в многоквартирном доме

В Ростове на Королева 27/2 загорелась квартира на чатвертом этаже.

В Ростове-на-Дону произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП случилось поздним вечером 28 мая на улице Королева.

По предварительной информации ведомства, квартира загорелась около 23:35. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Пламя за считанные минуты охватило порядка десяти квадратных метров жилья. Из дома эвакуировали 15 человек. Прибывшим пожарные начали незамедлительно тушить огонь. Полностью справиться с пламенем удалось за несколько минут. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте ЧП работали 16 спасателей и три спецмашины. Причина возгорания устанавливается.

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