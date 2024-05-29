В Ростове-на-Дону произошел пожар в многоквартирном доме

По предварительной информации ведомства, квартира загорелась около 23:35. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Пламя за считанные минуты охватило порядка десяти квадратных метров жилья. Из дома эвакуировали 15 человек. Прибывшим пожарные начали незамедлительно тушить огонь. Полностью справиться с пламенем удалось за несколько минут. К счастью, обошлось без пострадавших.