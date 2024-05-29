На Урале пройдет прощание с 44-летним казаком, погибшим на спецоперации

В Каменске-Уральском пройдет прощание с казаком, ветераном боевых действий, погибшим в зоне спецоперации. 44-летний Петр Заровнятных скончался от многочисленных осколочных ранений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Мужчина родился в Оренбурге, однако большая часть его жизни прошла в Каменске-Уральском. Тут он окончил школу № 1. Затем отправился служить в воздушно-десантных войсках.
— После срочной службы Петр Викторович продолжил защищать Отечество как контрактник. За мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий на Северном Кавказе, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени и «За воинскую доблесть» второй степени, — отметили в мэрии Каменска-Уральского.
По возвращении десантник трудился бетонщиком. Все эти годы он был членом казачьего общества. Близкие вспоминают о нем, как о светлом, добром и искреннем человеке. Он был заботливым мужем и отцом.
В зону СВО Петр отправился в октябре 2023 года. В ходе одного из боев мужчина получил многочисленные осколочные ранения, лечился в госпитале. А на пути домой он скончался. Прощание с героем состоится 29 мая на Алее славы.