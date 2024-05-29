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В Самарской области три человека погибли в ДТП с мотоциклом

САМАРА, 29 мая — РИА Новости. Три человека погибли, двое доставлены в больницу после столкновения легкового автомобиля и мотоцикла в Самарской области.

Источник: © РИА Новости

По данным регионального ГУМВД России, авария с легковым автомобилем и мотоциклом произошла 28 мая примерно в 23.15 (22.15 мск) в Волжском районе на автодороге Волжский-Курумоч-Урал.

«На месте происшествия погибли три человека. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что погибли две женщины-пассажиры из автомобиля и водитель мотоцикла. Еще два человека из легкового автомобиля были доставлены в больницу.

Собственную проверку по факту аварии организовала прокуратура Самарской области. В частности, надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, сообщается на сайте областной прокуратуры. На месте ДТП работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координировал прокурор Волжского района Руслан Митерев.