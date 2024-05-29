В Башкирии страшной смертью погибла 52-летняя работница.

Гострудинспекция в Башкирии завершила расследование несчастного случая, произошедшего с работниками ООО «Стерлитамакский фиброцементный завод». По данным пресс-службы ведомства, трагедия произошла 1 марта в ночную смену в здании цеха по производству шифера. Во время обхода производственной линии сменный мастер услышал крик оператора волнировочно-стопирующего агрегата и увидел, как на неё, находившуюся между транспортёрами, наезжает плита с полуфабрикатом. Мастер попытался вытащить пострадавшую, но ему зажало руку транспортёрами. При этом он смог отключить оборудование, однако спасти 52-летнюю женщину не удалось — от полученных травм она скончалась. 56-летний мастер смены был госпитализирован. В медучреждении ему диагностировали травму лёгкой степени тяжести.