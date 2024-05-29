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«Газель» влетела в самосвал и сгорела на Московском шоссе

На магистрали под Петербургом вспыхнул грузовик.

Минувшей ночью на Московском шоссе под Петербургом произошла страшная авария. Грузовик столкнулся с самосвалом, после чего вспыхнул с мощной силой. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге» во «ВКонтакте».

— Дорожная авария произошла на Московском шоссе, рядом с Ям-Ижорой. «Газель» зашла под «Камаз» и загорелась, — рассказали пользователи.

На опубликованных горожанами кадрах видно, что грузовик практически полностью сгорел. Судя по кадрам, самосвал не сильно пострадал. Пламя было настолько мощным, что оно озарило ночную трассу. На какое-то время движение на участке было ограничено. Информация о пострадавших выясняется. Обстоятельства и причины ДТП установят стражи правопорядка.

К слову, накануне, 28 мая, мощный пожар разгорелся в Выборгском районе. Огонь охватил 400 квадратных метров ангара на улице Первого Мая. На полную ликвидацию возгорания потребовалось несколько часов. Со стихией боролись 30 спасателей с привлечением шести спецмашин.