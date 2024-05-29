«Газель» влетела в самосвал и сгорела на Московском шоссе

На опубликованных горожанами кадрах видно, что грузовик практически полностью сгорел. Судя по кадрам, самосвал не сильно пострадал. Пламя было настолько мощным, что оно озарило ночную трассу. На какое-то время движение на участке было ограничено. Информация о пострадавших выясняется. Обстоятельства и причины ДТП установят стражи правопорядка.