В Екатеринбурге пересматривают дело о нападении на мальчика в Z-шапке

В Октябрьском суде Екатеринбурга началось повторное рассмотрение уголовного дела о нападении на ребенка в Z-шапке. Информация об этом появилась в картотеке.
Заседание проходит в закрытом режиме. Свердловчанину Александру Неустроеву предъявлено обвинение в хулиганстве с применением насилия или угрозы его применения на почве политических, идеологических, расовых, национальных или религиозных мотивов.
Дело было заведено больше года назад. Сам инцидент произошел 24 апреля 2023 года. Мужчина сделал замечание девятилетнему мальчику из-за шапки с символом Z. Ребенок убежал и пожаловался родителям. Те же обратились в полицию.
Вечером 24 числа Неустроева задержали на даче при поддержке ОМОНа Росгвардии. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Мужчина публично принес извинения.