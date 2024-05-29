Двоих вытянул на берег, а сам ушел под воду! Известный бизнесмен из Краснодара пропал, спасая утопающих

«В ночь с 27 на 28 мая две девушки и парень купались и распивали спиртное на берегу реки Кубань в СНТ “Здоровье” в ауле Старобжегокай Тахтамукайского района. В момент, когда одна из девушек находилась в реке, ее стало уносить течением, после чего вторая девушка и парень попытались ее спасти, их также стало уносить течением реки. На крики о помощи вышел проживавший неподалеку от места мужчина, который смог помочь выбраться на берег парню и девушке. Мужчину, спасшего двоих человек, и вторую девушку унесло течением реки», — сообщили детали ЧП в СУ СК РФ по Адыгее.