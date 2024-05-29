Двоих вытянул на берег, а сам ушел под воду! Известный бизнесмен из Краснодара пропал, спасая утопающих

В Адыгее продолжаются поиски мужчины, спасшего двоих утопающих. Известный краснодарский бизнесмен, основатель торгового дома «МВБ» и глава общины цыган в двух регионах Владимир Маеров не раздумывая бросился в воду, когда услышал крики о помощи.
Дело в том, что на берегу Кубани полдня 27 мая гуляла компания троих молодых людей.
— Им было весело, очевидно, от возлияний алкоголя. Гремела музыка. А когда стемнело, мы слышали, что они собрались купаться, — рассказывают жители дома по-соседству. — А потом уже услышали плеск воды и нечеловеческие крики о помощи. Кто-то тонул. Все соседи выбежали на берег. Рядом живет цыганская семья. Один из мужчин этой семьи бросился в реку прямо в одежде. Было темно, но мы услышали, что он сумел вытянуть на берег двоих.
По словам соседей, в этой трагической тьме они слышали, что сам мужчина поплыл за еще одной утопающей девушкой из компании. Но сил ему не хватило, течение унесло Владимира Маерова вместе с ней.
«В ночь с 27 на 28 мая две девушки и парень купались и распивали спиртное на берегу реки Кубань в СНТ “Здоровье” в ауле Старобжегокай Тахтамукайского района. В момент, когда одна из девушек находилась в реке, ее стало уносить течением, после чего вторая девушка и парень попытались ее спасти, их также стало уносить течением реки. На крики о помощи вышел проживавший неподалеку от места мужчина, который смог помочь выбраться на берег парню и девушке. Мужчину, спасшего двоих человек, и вторую девушку унесло течением реки», — сообщили детали ЧП в СУ СК РФ по Адыгее.
Следователи начали проверку по факту трагедии. Параллельно продолжаются поиски вдоль русла Кубани. Однако надежды найти унесенных рекой живыми все меньше.