Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главаря российской ОПГ осудят за вымогательство денег у бизнесменов

В Приморье лидер банды рэкетиров, которая на протяжении пяти лет вымогала деньги у предпринимателей, предстанет перед судом. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по Приморскому краю.

Источник: РИА "Новости"

Следствие считает, что главарь преступной группировки Владислав Верба с 2008 по 2013 года вместе со своим сводным братом и местным жителем вымогал крупные суммы денег у бизнесменов с помощью насилия и угроз им и их семьям.

В 2013 году фигурант дела узнал о конфликте между двумя предпринимателями, один из которых находился под защитой его группировки. Тогда Верба стал вымогать у оппонента шесть миллионов рублей. Обвиняемый избивал потерпевшего и угрожал ему, из-за чего предприниматель был вынужден отдать автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и два трактора.

К настоящему моменту расследование уголовного дела завершено и направлено в прокуратуру. Уголовные дела в отношении других членов группировки выделены в отдельное производство — они находятся в международном розыске.

Верба обвиняется по части 3 статьи 163 УК РФ «Вымогательство в особо крупном размере, совершенное в составе организованной преступной группы».