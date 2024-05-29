Главаря российской ОПГ осудят за вымогательство денег у бизнесменов

Следствие считает, что главарь преступной группировки Владислав Верба с 2008 по 2013 года вместе со своим сводным братом и местным жителем вымогал крупные суммы денег у бизнесменов с помощью насилия и угроз им и их семьям.
В 2013 году фигурант дела узнал о конфликте между двумя предпринимателями, один из которых находился под защитой его группировки. Тогда Верба стал вымогать у оппонента шесть миллионов рублей. Обвиняемый избивал потерпевшего и угрожал ему, из-за чего предприниматель был вынужден отдать автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и два трактора.
К настоящему моменту расследование уголовного дела завершено и направлено в прокуратуру. Уголовные дела в отношении других членов группировки выделены в отдельное производство — они находятся в международном розыске.
Верба обвиняется по части 3 статьи 163 УК РФ «Вымогательство в особо крупном размере, совершенное в составе организованной преступной группы».