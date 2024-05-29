Главаря российской ОПГ осудят за вымогательство денег у бизнесменов

В 2013 году фигурант дела узнал о конфликте между двумя предпринимателями, один из которых находился под защитой его группировки. Тогда Верба стал вымогать у оппонента шесть миллионов рублей. Обвиняемый избивал потерпевшего и угрожал ему, из-за чего предприниматель был вынужден отдать автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и два трактора.