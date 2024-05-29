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Более 55 тыс. электронных сигарет изъяли в Алматы

Алматы. 29 мая. КазТАГ — Более 55 тыс. электронных сигарет изъяли в Алматы, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.

Источник: Пресс-служба АФМ РК

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города Алматы установлены торговые и складские помещения, где обнаружены и изъяты более 55 тыс. электронных сигарет», — говорится в сообщении в среду.

Сообщается, что жители Алматы на протяжении нескольких месяцев осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии, нелегально осуществляя оптовую продажу вейпов.

«Приговором суда двое жителей Алматы признаны виновными, одному из них назначено наказание в виде штрафа на сумму более Т3 450 000, а другому — наказание в виде ограничение свободы сроком один год и 100 часов принудительного труда», — сказано в сообщении.

Указывается, что изъятые вещественные доказательства утилизированы.