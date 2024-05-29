В Конотопе в Сумской области прогремел взрыв

В начале мая в Сумах несколько раз сообщали о взрывах. 11 мая областная администрация уточнила, что в пригороде Сум атаке подвергся инфраструктурный объект, в том же районе погибла женщина. Спустя три дня власти региона рекомендовали жителям эвакуироваться из десятикилометровой зоны рядом с границей с Россией на фоне продвижения российских военных в Харьковской области.