В Омске при пожаре погибли два ребенка

ОМСК, 29 мая — РИА Новости. Двое братьев, старшему из которых семь лет, погибли во время пожара в частном доме в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного управления СК России.
В ночь на 29 мая на улице 3-я Красноармейская загорелся второй этаж частного дома. Родители в этот момент находились на первом этаже и успели выбежать на улицу. Они попытались самостоятельно потушить пожар и спасти двух спящих на втором этаже сыновей 7 и 4 лет.
«Зайти на второй этаж, где находились два мальчика, не получилось. Родители обратились к соседям, которые вызвали пожарных и “скорую”. По приезду пожарные вытащили детей, которые скончались. Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения, телесных повреждений нет», — сообщили в пресс-службе.
Причиной пожара, по информации следователей, стало замыкание электропроводки из-за зарядного устройства бытового прибора. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».