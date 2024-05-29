В Омске при пожаре погибли два ребенка

В ночь на 29 мая на улице 3-я Красноармейская загорелся второй этаж частного дома. Родители в этот момент находились на первом этаже и успели выбежать на улицу. Они попытались самостоятельно потушить пожар и спасти двух спящих на втором этаже сыновей 7 и 4 лет.