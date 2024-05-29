В Красноярском крае более 60 человек стали жертвами новой финансовой пирамиды

В Красноярске завели уголовное дело по статье «Мошенничество» на руководителей финансовой организации, офис которой располагается на Караульной. По предварительным данным, они скрылись с похищенными у инвесторов деньгами.
Заявления о мошенничестве от обманутых вкладчиков начали поступать в полицию еще с 13 мая. В общей сложности, их написали более 60 человек (семь из них уже признали потерпевшими по делу). Сумма причиненного им ущерба — более 11 миллионов рублей. Возможно, она увеличится после обращения других пострадавших, которых сейчас устанавливают полицейские.
По версии следствия, двое жителей Красноярска (одному 43, другому — 53 года) руководили организацией, которая заключала договоры об инвестировании под высокий процент. Вкладчики охотно несли деньги, но фактически они получали выплаты за счет новых участников. То есть, речь идет о финансовой пирамиде. Все закончилось тем, что начисление инвесторам процентов прекратилось, а сотрудники компании исчезли и перестали отвечать на звонки.
Сейчас подозреваемых разыскивают. Если их вина будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы.