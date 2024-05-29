В Красноярском крае более 60 человек стали жертвами новой финансовой пирамиды

Заявления о мошенничестве от обманутых вкладчиков начали поступать в полицию еще с 13 мая. В общей сложности, их написали более 60 человек (семь из них уже признали потерпевшими по делу). Сумма причиненного им ущерба — более 11 миллионов рублей. Возможно, она увеличится после обращения других пострадавших, которых сейчас устанавливают полицейские.