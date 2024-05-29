Наблюдал за мучениями и криками: в Приморье садист расправился с собакой

В Вольно-Надеждинском Приморского края мужчина зверски расправился с собакой соседа. Он повесил животное на дереве и ждал, пока оно задохнется. На садиста завели уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на краевую прокуратуру.
В надзорный орган обратился хозяин животного, который рассказал, что 25 мая его собака — ханаанская овчарка, случайно забежала во двор к соседу. Владелец участка поймал питомца, повесил его на веревочной петле на дерево и наблюдал за тем, как животное мучается и кричит. Собака не смогла вырваться и погибла.
Прокуратура взяла на контроль проведение доследственнной проверки по обращению, по результатам которой на садиста завели уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным с применением садистских методов. Минимальным наказанием по ней является штраф в 100 тысяч рублей, максимальным — лишение свободы на срок до пяти лет.
«Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены в ведомстве на контроль», — подчеркнули в краевой прокуратуре.