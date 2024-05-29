Наблюдал за мучениями и криками: в Приморье садист расправился с собакой

В надзорный орган обратился хозяин животного, который рассказал, что 25 мая его собака — ханаанская овчарка, случайно забежала во двор к соседу. Владелец участка поймал питомца, повесил его на веревочной петле на дерево и наблюдал за тем, как животное мучается и кричит. Собака не смогла вырваться и погибла.