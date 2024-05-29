В Башкирии сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков

Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали мужчину, когда тот только получил партию и еще не успел распространить нелегальный товар. При досмотре у него обнаружили 29 полимерных пакетиков с наркотиками. Экспертно-криминалистический центр МВД по РБ установил, что это мефедрон.