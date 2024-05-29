В Башкирии сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков

Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили предполагаемого нелегального сбытчика наркотиков. 40-летнего мужчину остановили на улице сразу после того, как он забрал нелегальный товар.
Предварительно, 40-летний безработный житель нашел подработку в мессенджере. В течение двух недель мужчина занимался распространением наркотиков в небольших размерах. Однако позже «работодатель» доверил злоумышленнику на распространение целую партию.
Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали мужчину, когда тот только получил партию и еще не успел распространить нелегальный товар. При досмотре у него обнаружили 29 полимерных пакетиков с наркотиками. Экспертно-криминалистический центр МВД по РБ установил, что это мефедрон.
По факту покушения на сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.