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В Башкирии сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков

В Белорецке оперативники задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили предполагаемого нелегального сбытчика наркотиков. 40-летнего мужчину остановили на улице сразу после того, как он забрал нелегальный товар.

Предварительно, 40-летний безработный житель нашел подработку в мессенджере. В течение двух недель мужчина занимался распространением наркотиков в небольших размерах. Однако позже «работодатель» доверил злоумышленнику на распространение целую партию.

Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали мужчину, когда тот только получил партию и еще не успел распространить нелегальный товар. При досмотре у него обнаружили 29 полимерных пакетиков с наркотиками. Экспертно-криминалистический центр МВД по РБ установил, что это мефедрон.

По факту покушения на сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.