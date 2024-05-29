В Уфе 19-летний мотоциклист врезался в попутную иномарку, есть пострадавшие.

В Уфе вечером 28 мая 19-летний водитель, управляя мотоциклом «Хонда», ехал по улице Пригородной деревни Жилино, где совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем «Тойота Рав 4». В ДТП мотоциклист с травмами головы был госпитализирован, его 14-летний пассажир получил различные травмы: ему оказали медпомощь и отпустили домой в сопровождении родственников.