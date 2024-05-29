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В Уфе 19-летний мотоциклист врезался в попутную иномарку, есть пострадавшие

В Уфе 19-летний мотоциклист врезался в попутную иномарку, есть пострадавшие.

Источник: Башинформ

В Уфе вечером 28 мая 19-летний водитель, управляя мотоциклом «Хонда», ехал по улице Пригородной деревни Жилино, где совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем «Тойота Рав 4». В ДТП мотоциклист с травмами головы был госпитализирован, его 14-летний пассажир получил различные травмы: ему оказали медпомощь и отпустили домой в сопровождении родственников.

«Установлено, что 19-летний молодой человек, находившийся за рулем мотоцикла, не получал водительского удостоверения, транспортное средство не зарегистрировано в Госавтоинспекции. По данному факту начато административное расследование», — проинформировали в пресс-службе ГАИ Уфы.