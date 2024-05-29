Пожар, уничтоживший 10 домов на Урале, начался из-за стеклянной банки

Пламя затем перекинулось на соседнюю баню, а от нее на жилые дома. Как рассказывали «КП-Екатеринбург» жители деревни, в часы ЧП в деревне был очень сильный ветер, который помогал огню распространяться по деревне. В полиции отмечают, что есть и другие версии случившегося.