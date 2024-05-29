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Пожар, уничтоживший 10 домов на Урале, начался из-за стеклянной банки

На Урале деревня сгорела из-за стеклянной банки.

Источник: Соцсети

Во вторник, 28 мая, в деревне Березовка, что под Артинском, начался сильный пожар. Огонь уничтожил десять жилых домов. К счастью, обошлось без пострадавших. На следующий день в полиции рассказали, из-за чего могло произойти возгорание — из-за пустой стеклянной банки.

— ЧП могло произойти из-за стеклянной банки, расположенной на одном из участков по улице Грязнова, — прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Возможно, она создала эффект линзы и через солнечные лучи воспламенила сухую траву.

Пламя затем перекинулось на соседнюю баню, а от нее на жилые дома. Как рассказывали «КП-Екатеринбург» жители деревни, в часы ЧП в деревне был очень сильный ветер, который помогал огню распространяться по деревне. В полиции отмечают, что есть и другие версии случившегося.

— Общая сумма ущерба, причиненная стихийным бедствием собственникам домов, составляет порядка 12 000 000 рублей, — добавил Валерий Горелых. — Точный размер установит специальная комиссия. Люди, оказавшиеся без крова, временно размещены у ближайших родственников.

Одной из пострадавших семей будет выделено жилье в поселке Арти, что в 45 километрах от деревни Березовка. Это решение было принято на заседании оперативного штаба. Другим пострадавшим могут выплатить компенсацию.

В полиции добавили, что на месте ЧП работали 17 сотрудников местного ОВД. Было задействовано пять служебных машин.

— Представители МВД обеспечивали бесперебойный подъезд машин МЧС, охраняли спасенное от огня имущество пострадавших жителей села, — отметил Валерий Горелых. — Фактов мародерства не допущено. Гражданам, у которых в огне пропали документы, полицейскими из подразделения по вопросам миграции будет оказана максимально-оперативная помощь по оформлению новых документов.

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